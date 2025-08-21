Bei der SG Westum strebt die SG Augst Eitelborn die nächsten Punkte in der Bezirksliga Mitte. Doch der Lernprozess des Aufsteigers ist noch nicht abgeschlossen, wie Spielertrainer Robin Reifenberg weiß.

Erst ein 5:2-Triumph bei der SG Mörschbach, dann ein knappes 1:2 gegen den TuS Mayen – die SG Augst Eitelborn benötigt als Aufsteiger keine große Anlaufzeit in der Fußball-Bezirksliga Mitte. „Mit dem Start können wir grundsätzlich zufrieden sein“, sagt deshalb auch Spielertrainer Robin Reifenberg vor der dritten Aufgabe der noch jungen Saison, die sein Team zur SG Westum führt (Fr., 20 Uhr).

Gelernt hat Reifenberg schon jetzt, dass „nur gut spielen noch keine Punkte“ bringe, wie er es nach den ersten 180 Bezirksliga-Minuten formuliert. „Wir müssen eiskalter werden – und das schnellstmöglich“, weiß er, was nötig ist, um noch erfolgreicher zu sein. Zudem sei es wichtig, die Konstanz beibehalten. Beides miteinander zu vereinbaren, sieht er als abspruchsvolle Aufgabe für die kommenden Wochen.

„Westum erwarte ich robust und kämpferisch.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer SG Augst Eitelborn

„Die Koblenzer A-Liga bringt schon ein ordentliches Niveau mit sich in den Spitzenspielen“, sieht der Meistermacher der SG Augst sein Team auch in der höheren Klasse „recht gut vorbereitet auf das, was einen jede Woche erwarten wird“. Jetzt warte meist „ein 50:50-Spiel“, wobei Kleinigkeiten den Unterschied machen können. „Westum erwarte ich robust und kämpferisch“, sagt Reifenberg mit Blick auf den Gegner, der nach einem 0:1 in Mayen und einem 3:3 gegen den den FC Emmelshausen-Karbach II noch ohne Sieg ist. Man könne davon ausgehen, dass die Gastgeber darauf aus sind, Nadelstiche zu setzen. „Wir werden uns neu ausrichten und Anpassungen vornehmen“, kündigt der Trainer der SG Augst vor dem dritten Spiel in der Bezirksliga Mitte an.