Nach dem Punktabzug überrascht Mülheim-Kärlich II im Fußball-Bezirksliga-Mitte-Spiel gegen Augst mit einem 4:2-Sieg. Eine frühe Rote Karte und ein Doppelpack von Leo Hinz entscheiden das Spiel.
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Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat auf den nachträglichen Punktverlust unter der Woche eine schnelle Antwort gegeben und überraschend die SG Augst mit 4:2 (0:0) geschlagen. Durch den Dreier hat das Team von Trainer Ahmed Akbulut die Abstiegsplätze in der Fußball-Bezirksliga Mitte direkt wieder verlassen.