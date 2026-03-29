4:2-Sieg gegen Augst Reifenberg sieht Rot und Mülheims Reserve zieht davon Jan Müller 29.03.2026, 22:23 Uhr

i Spielertrainer Robin Reifenberg (vorn in Rot) war der Pechvogel bei der Augster Niederlage in Mülheim-Kärlich: Beim 2:6 sah Reifenberg früh die Rote Karte. Andreas Hergenhahn

Nach dem Punktabzug überrascht Mülheim-Kärlich II im Fußball-Bezirksliga-Mitte-Spiel gegen Augst mit einem 4:2-Sieg. Eine frühe Rote Karte und ein Doppelpack von Leo Hinz entscheiden das Spiel.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat auf den nachträglichen Punktverlust unter der Woche eine schnelle Antwort gegeben und überraschend die SG Augst mit 4:2 (0:0) geschlagen. Durch den Dreier hat das Team von Trainer Ahmed Akbulut die Abstiegsplätze in der Fußball-Bezirksliga Mitte direkt wieder verlassen.







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