Auswärtsspiel in Weitersburg Reifenberg schaut nur auf eigene Leistung der Augst 24.10.2025, 11:37 Uhr

i Symbolbild dpa

Bei der SG Augst Eitelborn läuft’s: Seit sieben Spielen ist die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg ungeschlagen. Nun wartet das Auswärtsspiel beim SV Weitersburg. Für Augst-Mittelfeldspieler Marcel Christ ist es eine besondere Begegnung.

Die zuletzt so formstarke SG Augst Eitelborn fährt am kommenden Sonntag, 15 Uhr, zum Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum SV Weitersburg. Weitersburg wurde vor der Saison hoch gehandelt, hinkt den eigenen Anprüchen aber ein stückweit hinterher.







