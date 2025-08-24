Im Derby der Bezirksliga Mitte hält der SV Untermosel gegen die SG Mülheim-Kärlich II knapp die Oberhand – und freut sich über einen Heimsieg.

Angeführt von Doppelpacker Amir Rastelica hat der SV Untermosel den zweiten Sieg in Folge in der Fußball-Bezirksliga Mitte eingefahren: Der SVU besiegte die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 2:1 (1:0).

Im Aufeinandertreffen mit der Rheinlandliga-Reserve aus Mülheim-Kärlich, die an diesem Tag ohne große Hilfe aus der ersten Mannschaft und mit einer äußerst jungen Startelf auskommen musste, erwischten die Hausherren den weitaus besseren Start. Nach zwei vergebenen Großchancen durch Stürmer Amir Rastelica und Louis Männchen war Rastelica wenig später auf Vorlage von Philipp Brunner zur Stelle und traf in der elften Minute zur Führung.

Das Team der Trainer Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz blieb auch in der Folge am Drücker, verpasste es aber unter anderem durch Männchen (30.) nachzulegen. Die Gäste ihrerseits verbuchten kurz vor der Pause ihre erste dicke Gelegenheit (44.).

SV Untermosel bleibt spielbestimmend

Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener, wenngleich der SVU die gefährlichere Mannschaft blieb. Folgerichtig stellte abermals Rastelica nach 61. Minuten mit einem satten Schuss aus 18 Metern, dem ein Ball über die gegnerische Abwehrkette vorausgegangen war, auf 2:0.

Fortan verpassten es die Hausherren aber, für die Entscheidung zu sorgen, während die Gäste nach einer Umstellung auf ein 4-3-3-System immer besser ins Spiel fanden und vor allem eine gute Moral bewiesen. Belohnt wurde Mülheim-Kärlich allerdings erst kurz vor Schluss: Ein Abpraller landete in Folge eines langen Einwurfs bei Raffael Mulara, der aus dem Getümmel heraus verkürzte (81.).

SVU-Torwart Peter Dötsch verhindert den Ausgleich

Wie so häufig im Fußball, kamen die Gäste daraufhin in der sechsminütigen Nachspielzeit noch einmal stark auf. Elias Mohebzada (90.+2) sowie Noah Häuber (90.+4) hatten den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils an Untermosel-Keeper Peter Dötsch. Am Ende blieb es damit beim 2:1 aus Sicht der Hausherren, die nach ihrem zweiten Sieg in Folge nun sechs Zähler auf dem Konto haben, während die Gäste bei drei Punkten verbleiben.

„Wir haben erneut einen guten Ball gespielt und waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Hinten raus wurde es allerdings unnötig spannend. Wir müssen den Sack schon früher zumachen. Dennoch geht der Sieg in Ordnung. Wir sind froh, die Pleite vom ersten Spieltag mit zwei Siegen wettgemacht zu haben“, freute sich SVU-Trainer Wirtz, der mit seiner Mannschaft schon am Mittwoch wieder gefordert ist: zu Hause (ab 19.30 Uhr) in der zweiten Rheinlandpokalrunde gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach.

„Die heute sehr junge Mannschaft hat Moral gezeigt. Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen.“

Ahmet Akbulut, Trainer der SG Mülheim-Kärlich II

Auf der anderen Seite hatte Mülheim-Kärlichs Trainer Ahmet Akbulut trotz der Niederlage lobende Worte für seine Mannschaft übrig. „Die heute sehr junge Mannschaft hat Moral gezeigt. Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen“, so Akbulut, der hinzufügte: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, weil wir von der Körperlichkeit des Gegners beeindruckt waren. Wir müssen daraus lernen und die nötigen Erfahrungen sammeln.“

SV Untermosel – SG Mülheim-Kärlich II 2:1 (1:0)

SV Untermosel: P. Dötsch – Herold (46. Brücken), Richard, C. Dötsch, Brunner (75. Scherr), Perscheid, Rastelica (76. Schweikert), Alijaj, Höfer, Ramaj, Männchen (65. Kaluza).

SG 2000 Mülheim-Kärlich II: Lehmann – Rron, Kesselheim, Ibrahim (55. Mulara), Karvelat (78. Sommer), Häuber, Douwa (69. Koch), Hinz, Schmitt (46. Zabert), Vulicevic, Mohebzada.

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (BSC Güls).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0, 2:0 Amir Rastelica (11., 61.), 2:1 Raffael Mulara (81.).