Anadolu Koblenz gegen Augst
Ramovic nimmt seine erfahrenen Kräfte in die Pflicht
Anadolu Koblenz hofft bei der SG Augst auf den nächsten Saisonsieg.
Anadolu Koblenz hofft bei der SG Augst auf den nächsten Saisonsieg.
Jörg Niebergall

Nach dem 5:4-Auftaktsieg zu Hause gegen die Reserve des Ahrweiler BC ärgerte sich Spielertrainer Dzenis Ramovic über das Verhalten seines Teams nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung.

Lesezeit 1 Minute
Beim SV Anadolu Spor Koblenz freute man sich in erster Linie über drei Punkte zum Auftakt in die Bezirksliga Mitte gegen Aufsteiger Ahrweiler BC II. Das spektakuläre 5:4 bedurfte allerdings auch noch einer intensiven Nachbetrachtung. Im ersten Auswärtsspiel gastiert die Elf von Spielertrainer Dzenis Ramovic nun bei der SG Augst Eitelborn, dem Tabellenvierten des Vorjahres.
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