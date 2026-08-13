Anadolu Koblenz gegen Augst Ramovic nimmt seine erfahrenen Kräfte in die Pflicht Lutz Klattenberg 13.08.2026, 14:17 Uhr

i Anadolu Koblenz hofft bei der SG Augst auf den nächsten Saisonsieg. Jörg Niebergall

Nach dem 5:4-Auftaktsieg zu Hause gegen die Reserve des Ahrweiler BC ärgerte sich Spielertrainer Dzenis Ramovic über das Verhalten seines Teams nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung.

Beim SV Anadolu Spor Koblenz freute man sich in erster Linie über drei Punkte zum Auftakt in die Bezirksliga Mitte gegen Aufsteiger Ahrweiler BC II. Das spektakuläre 5:4 bedurfte allerdings auch noch einer intensiven Nachbetrachtung. Im ersten Auswärtsspiel gastiert die Elf von Spielertrainer Dzenis Ramovic nun bei der SG Augst Eitelborn, dem Tabellenvierten des Vorjahres.







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