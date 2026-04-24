Für Anadolu Koblenz geht es nur noch um Kosmetik, was die Tabellensituation anbelangt. Für den Sommer ist jetzt ein großer Umbruch beim Bezirksligisten geplant, um den andauernden Personalsorgen endlich Herr zu werden.
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Vier Spiele in Serie hat der SV Anadolu Spor Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht mehr gewonnen, die letzten drei Begegnungen gar verloren. Von Platz drei ging es dadurch runter auf den achten Rang. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal auf „Schmitzers Wiese“ in Moselweiß will die Elf von Trainer Dzenis Ramovic den Negativtrend stoppen.