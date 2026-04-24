Vor dem Spiel gegen Mörschbach Ramovic kündigt großen Umbruch bei Anadolu an Lutz Klattenberg 24.04.2026, 12:38 Uhr

i Anadolus Spielertrainer Dzenis Ramovic (Foto) muss sich Woche für Woche Sorgen machen, elf Spieler auf das Feld zu bekommen. Zur neuen Saison soll sich das endlich ändern. René Weiss

Für Anadolu Koblenz geht es nur noch um Kosmetik, was die Tabellensituation anbelangt. Für den Sommer ist jetzt ein großer Umbruch beim Bezirksligisten geplant, um den andauernden Personalsorgen endlich Herr zu werden.

Vier Spiele in Serie hat der SV Anadolu Spor Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht mehr gewonnen, die letzten drei Begegnungen gar verloren. Von Platz drei ging es dadurch runter auf den achten Rang. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal auf „Schmitzers Wiese“ in Moselweiß will die Elf von Trainer Dzenis Ramovic den Negativtrend stoppen.







Artikel teilen

Artikel teilen