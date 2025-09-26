Die Topmannschaft der Bezirksliga Mitte fährt zum aufstrebenden TuS Oberwinter auf die Bandorfer Höhe – vor allem Mayens Trainer Marc Steil ist heiß auf drei Punkte.
Der TuS Mayen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) auf der Bandorfer Höhe beim dort beheimateten TuS Oberwinter. Die Gäste um Trainer Marc Steil sind seit dem vergangenen Wochenende das einzig noch verbliebene Team ohne Niederlage und wollen diese Bilanz auch gegen die zuletzt verbesserte Mannschaft aus Oberwinter verteidigen.