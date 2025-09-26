Eifeler personell gut besetzt Primus Mayen gastiert beim aufstrebenden TuS Oberwinter Jan Müller 26.09.2025, 10:45 Uhr

i Ob die Mayener Fußballer auch auf der Bandorfer Höhe wieder so schön jubeln können wie beim Sieg gegen Oberwesel? Jörg Niebergall

Die Topmannschaft der Bezirksliga Mitte fährt zum aufstrebenden TuS Oberwinter auf die Bandorfer Höhe – vor allem Mayens Trainer Marc Steil ist heiß auf drei Punkte.

Der TuS Mayen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) auf der Bandorfer Höhe beim dort beheimateten TuS Oberwinter. Die Gäste um Trainer Marc Steil sind seit dem vergangenen Wochenende das einzig noch verbliebene Team ohne Niederlage und wollen diese Bilanz auch gegen die zuletzt verbesserte Mannschaft aus Oberwinter verteidigen.







