Liebshausen vs. Rheinböllen Prestige-Testspiel steigt in Mittelstrimmig Michael Bongard 09.07.2026, 11:09 Uhr

i Ende November 2024 trafen der TuS Rheinböllen (in weiß, mit Tjark Klein, der jetzt für den TuS Kirchberg spielt) und die SG Liebshausen (Nummer 17 Marvin Schulzki) das letzte Mal aufeinander, 1:1 endete das Derby damals in der Bezirksliga. Nun kommt es in einem Testspiel auf dem Sportfest in Mittelstrimmig (So., 14 Uhr) zu einer Neuauflage des ewig brisanten Duells. Rheinböllen spielt nur noch A-Klasse, Liebshausen weiter (seit 23 Jahren) Bezirksliga. B&P Schmitt

Auf dem Sportfest in Mittelstrimmig ist am Sonntag richtig was gebacken: Ab 12 Uhr finden vier Testspiele statt, gleich sechs A-Klässler sind in den Begegnungen involviert. Auch in Leiningen ist am Wochenende Sportfest.

Die Top-Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind am Wochenende allesamt in Testpartien gefordert, Fußball-Bezirksligist SG Liebshausen sogar doppelt. Unter anderem spielen die Liebshausener am Sonntag auf dem Sportfest in Mittelstrimmig gegen ihren ärgsten Lokalrivalen TuS Rheinböllen.







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