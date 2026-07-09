Auf dem Sportfest in Mittelstrimmig ist am Sonntag richtig was gebacken: Ab 12 Uhr finden vier Testspiele statt, gleich sechs A-Klässler sind in den Begegnungen involviert. Auch in Leiningen ist am Wochenende Sportfest.
Lesezeit 2 Minuten
Die Top-Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind am Wochenende allesamt in Testpartien gefordert, Fußball-Bezirksligist SG Liebshausen sogar doppelt. Unter anderem spielen die Liebshausener am Sonntag auf dem Sportfest in Mittelstrimmig gegen ihren ärgsten Lokalrivalen TuS Rheinböllen.