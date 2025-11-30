Plötzlich gelingt bisher glücklosem HSV Neuwied alles

Ein ums andere Mal gingen die Dinge schief beim HSV Neuwied, was sich in der Tabelle der Bezirksliga Mitte widerspiegelt. Doch die Mannschaft hielt die Moral hoch, glaubte an sich – und erlebte im letzten Spiel des Jahres eine wahre Bescherung.
Lesezeit 2 Minuten
Diese Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist für den HSV Neuwied alles, aber keine gewöhnliche. Immer wieder entschieden Kleinigkeiten gegen den Heimatsportverein, und auch diese letzte Partie des Jahres 2025 gehörte in die Kategorie „außergewöhnlich“.