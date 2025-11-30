Feuerwerk gegen TuS Ahbach Plötzlich gelingt bisher glücklosem HSV Neuwied alles René Weiss 30.11.2025, 20:24 Uhr

i Als die Neuwieder Yannik Finkenbuschs Traumtor zum 5:0 feierten, waren bei den Ahbachern die Köpfe längst unten. Das letzte Spiel des Jahres war ein ganz besonderes auf dem Heddesdorfer Kunstrasen. Jörg Niebergall

Ein ums andere Mal gingen die Dinge schief beim HSV Neuwied, was sich in der Tabelle der Bezirksliga Mitte widerspiegelt. Doch die Mannschaft hielt die Moral hoch, glaubte an sich – und erlebte im letzten Spiel des Jahres eine wahre Bescherung.

Diese Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist für den HSV Neuwied alles, aber keine gewöhnliche. Immer wieder entschieden Kleinigkeiten gegen den Heimatsportverein, und auch diese letzte Partie des Jahres 2025 gehörte in die Kategorie „außergewöhnlich“.







