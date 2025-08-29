Wenn der FC Urbar am Sonntag (15 Uhr) die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal empfängt, dann trifft der Liganeuling auf das Urgestein der Fußball-Bezirksliga Mitte. Seit 2003 sind die Hunsrücker ununterbrochen Teil der Liga, Urbar war durchgehend in dieser Zeit auf Kreisebene unterwegs. Nun sind die Teams direkte Konkurrenten, auch tabellarisch, sofern die Aussage nach drei Spieltagen zulässig ist. Beide zieren nämlich das Tabellenende. Der FCU ist Schlusslicht, als einziges Team noch ohne jeden Punkt. Die Hunsrück-SG holte lediglich einen Zähler aus drei Partien, verabschiedete sich unter der Woche auch mit einem 1:5 gegen Rheinlandligist TuS Immendorf aus dem Rheinlandpokal.

„Ich kenne die Mörschbacher sogar noch aus meiner aktiven Zeit mit Rot-Weiß Koblenz. Die Mannschaft, der Verein, hat in der Bezirksliga alles mitgemacht und hat schon deshalb einen kleinen Vorteil. Beide Seiten wollen unbedingt das erste Erfolgserlebnis“, sagt Urbars Trainer Gökan Bigün.

Warum die Urbarer noch nicht so recht angekommen sind in der neuen Liga, liegt für Bigün weiter auf der Hand. „Es ist die ständige Fluktuation. Das soll keine Ausrede sein. Aber es ist einfach so, dass wir noch nicht komplett waren, das dauert auch noch zwei Wochen. Und bislang konnten wir das nicht ausreichend kompensieren.“

Im Vergleich zur Vorwoche, als die Bigün-Elf in Neuwied 0:3 unterlag, werden wieder Veränderungen nötig. Celik Pala weilt im Urlaub, Julian Holzem ist noch gesperrt. Immerhin sollten dafür Ivan Serdarusic und Axel Burg wieder zur Verfügung stehen. „Von der Herangehensweise ändert sich aber nichts. Und wenn wir die richtige Einstellung und den Einsatz bringen, dann werden wir auch eine Siegchance bekommen“, ist sich Bigün sicher.