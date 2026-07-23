0:2 im Test gegen Ellingen Personallage auch beim FCEK II „schwierig“ Michael Bongard 23.07.2026, 10:49 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

In der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison läuft es beim FC Emmelshausen-Karbach II noch nicht rund – das offenbarte die 0:2-Niederlage gegen A-Klässler SG Ellingen.

Verdiente Testspiel-Niederlage für den Fußball-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II – und das gegen einen A-Klässler: Die SG Ellingen (Kreis Westerwald/Wied) um den neuen Trainer Enrico Adams (stammt aus Rheinböllen, war vorher „Co“ bei Oberligist Rot-Weiss Koblenz) gewann in Emmelshausen nach Toren von Julius Fuss (8.







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