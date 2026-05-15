Mülheim II gegen FCEK II Peifers Knie macht nicht mehr mit Jan Müller 15.05.2026, 13:52 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Bezirksliga Mitte: Im Duell der Reserven trifft Mülheim-Kärlich auf Emmelshausen-Karbach. Coach Peifer, nach Knieverletzung nur an der Seitenlinie, sieht das Spiel als wichtigen Test für die kommende Saison.

Der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich schon seit zwei Wochen sicher. Umso entspannter hätte die Begegnung für SG 2000-Coach David Peifer gegen den Ex-Verein werden können. Im Duell gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach (So.







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