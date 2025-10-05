2:1 für SG Mörschbach Peifer und Römer treffen zum Sieg gegen Oberzissen Joachim Jörg 05.10.2025, 20:43 Uhr

i Leon Menk (am Ball) und seine SG Mörschbach schlugen den SV Oberzissen (links Philipp Bombach, rechts Luca Baltes) mit 2:1 und feierten den zweiten Sieg in Folge. Christian Kiefer

Die SG Mörschbach siegt sich in Richtung oberes Tabellendrittel, Verlierer SV Oberzissen rutschte dagegen auf Rang fünf ab und verpasste es, am Spitzenduo Mayen und Untermosel Kobern-Gondorf dranzubleiben.

Am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal gegen den SV Oberzissen vor 165 Zuschauern am Metzenweg in Mörschbach mit 2:1 (1:0) gewonnen und hat nun 14 Punkte auf der Habenseite – auch durch den überraschenden 3:2-Auswärtserfolg vor einer Woche bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach.







Artikel teilen

Artikel teilen