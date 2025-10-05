Die SG Mörschbach siegt sich in Richtung oberes Tabellendrittel, Verlierer SV Oberzissen rutschte dagegen auf Rang fünf ab und verpasste es, am Spitzenduo Mayen und Untermosel Kobern-Gondorf dranzubleiben.
Am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal gegen den SV Oberzissen vor 165 Zuschauern am Metzenweg in Mörschbach mit 2:1 (1:0) gewonnen und hat nun 14 Punkte auf der Habenseite – auch durch den überraschenden 3:2-Auswärtserfolg vor einer Woche bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach.