Argenthal und Oberzissen bleiben auch im fünften Spiel in 2025 ohne Niederlage. Die Tabellennachbarn trennten sich in Liebshausen nach einem turbulenten Spiel mit 3:3.

Das ist ein Fußballspiel in der Bezirksliga Mitte gewesen, bei dem die 190 Zuschauer in Liebshausen einiges geboten bekamen. Sechs Tore, ein Platzverweis und ein verschossener Elfmeter – so lautete die Bilanz beim 3:3 (1:2) zwischen Gastgeber SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen und dem Gast SV Oberzissen. Argenthal bleibt mit 35 Punkten Tabellensiebter, Oberzissen mit 32 Zählern Achter.

„Wenn du in Unterzahl in der Nachspielzeit noch das 3:3 machst, dann muss man froh darüber sein“, sagte Argenthals Spielertrainer Simon Peifer, der auch den Endstand in der 92. Minute besorgte. „Wir haben 2:0 und 3:1 in Liebshausen geführt, und bekommen in Überzahl das 3:3 noch, da bin ich schon etwas enttäuscht“, meinte Oberzissens Trainer Eike Mund. Nach dem Unentschieden bleiben Argenthal und Oberzissen auch im fünften Spiel nach der Winterpause ungeschlagen.

i Marvin Schulzki quittiert seine Gelb-Rote Karte, die ihm Schiedsrichter Boris Stöber nach 69 Minuten gezeigt hat, mit einem Lachen. In Unterzahl kamen Schulzkis Argenthaler aber dennoch zum 3:3-Ausgleich in der 92. Minute. Christian Kiefer. #ckpicture

Oberzissen spielte eine starke erste Halbzeit und ging schon nach drei Minuten durch Tim Esten in Front. „Die erste Halbzeit war überragend von uns“, lobte auch Mund. Argenthal kam mit dem Pressing der Oberzissener überhaupt nicht zurecht und leistete sich zahlreiche Ballverluste. Der Bald-Andernacher Esten erhöhte mit seinem 18. Saisontor (er ist nun die Nummer eins in der Bezirksliga-Schützenliste) in der 42. Minute sogar auf 0:2. Wichtig für Argenthal: Mit dem Halbzeitpfiff verkürzte Peifer auf Querpass von Nico Merg zum 1:2 (45.). „Ein unnötiges Gegentor“, haderte Mund.

Aber nach gut einer Stunde lag sein SVO wieder mit zwei Toren vorn: Am langen Pfosten drückte Maicol Oligschläger eine Flanke aus dem Halbfeld zum 1:3 ein (59.). Aber Argenthal kam schnell wieder ran: Einen Peifer-Schuss konnte Gäste-Keeper Felix Hürter nur abklatschen, Marvin Schulzki staubte zum 2:3 ab (66.). Drei Minuten später musste Schulzki wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz (69.). Aber für zehn Argenthaler war das eine Art Initialzündung für eine starke Schlussphase. „Wir haben auch auf lange Bälle umgestellt und hatten so vorne mehr Aktionen“, sagte Peifer.

Oberzissens Hürter pariert Foulelfmeter von Wilki

Eine Aktion führte zu einem Elfmeter: In der 83. Minute wurde Daniel Römer gefoult, aber Hürter parierte den Strafstoß von Nico Wilki. Argenthal gab jedoch nicht auf – und kam dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Wilki legte quer auf Peifer, der frei durch war und das 3:3 markierte (90.+2). „Beim 2:3 und 3:3 hätten wir die Sache früher klären können, aber die Argenthaler haben es auch gut ausgespielt dann“, sagte Mund, der seine Mannschaft lobte: „Aber trotzdem ist der Spielverlauf bitter für uns, in Überzahl haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt.“ Mund kritisierte auch Schiedsrichter Boris Stöber: „Bei 1:0 für uns hätte er einen Elfmeter an Esten pfeifen müssen.“ Mit dem 3:3 konnten die Argenthaler jedenfalls nach dem Spielverlauf besser leben. Oberzissen hat schon am Freitag (19.30 Uhr) Heimrecht gegen Boppard, Argenthal muss am Sonntag (15 Uhr) zum FC Metternich.

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen – SV Oberzissen 3:3 (1:2)

Argenthal: Roth – Thiele, Elz (80. Heydorn), M. Schulzki, L. Schulzki, Merg (75. Paul), Backes, Wilhelm, Römer (90.+1 Menk), Peifer, Wilki.

Oberzissen: Hürter – Schöning (80. Baltes), Loosen, Seiwert (75. Tobias Arenz), John Marc Schneider, Madanoglu, Oligschläger (90.+1 Klaes), Singh, Jannik Schneider (90.+5 Müller), Tim Arenz, Esten.

Schiedsrichter: Boris Stöber (Lahnstein).

Zuschauer: 190.

Tore: 0:1 Esten (3.), 0:2 Esten (42.), 1:2 Peifer (45.), 1:3 Oligschläger (59.), 2:3 M. Schulzki (66.), 3:3 Peifer (90.+2).

Besonderheiten: Gelb-Rot für M. Schulzki (Argenthal, 69.); Hürter (Oberzissen) hält Foulelfmeter von Römer (83.).