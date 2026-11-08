3:2 gegen Rot-Weiss Koblenz II Peifer meldet sich fit und schießt Liebshausen zum Sieg Sascha Wetzlar 08.11.2026, 20:52 Uhr

i Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer (in Blau) war von der Abwehr von Rot-Weiss Koblenz II kaum in den Griff zu bekommen. Peifer traf nach dreiwöchiger Verletzungspause doppelt und leistete eine Torvorlage beim 3:2-Heimsieg der SG im Kellerduell. Liebshausen belegt aber weiterhin einen Abstiegsplatz. Sascha Wetzlar

Nach sechs Wochen Durststrecke hat die SG Liebshausen wieder einen Sieg feiern können – und das war ein ganz wichtiger: Im Kellerduell bezwangen die Hunsrücker Rot-Weiss Koblenz II mit 3:2, auch weil Spielertrainer Simon Peifer wieder mitwirkte.

Befreiungsschlag für die Gastgeber: In der Fußball-Bezirksliga Mitte rang die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal den Tabellenkeller-Nachbarn Rot-Weiss Koblenz II mit 3:2 (0:0) nieder. Matchwinner war Spielertrainer Simon Peifer – in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst – mit zwei Toren und einer Vorlage.







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