Nach sechs Wochen Durststrecke hat die SG Liebshausen wieder einen Sieg feiern können – und das war ein ganz wichtiger: Im Kellerduell bezwangen die Hunsrücker Rot-Weiss Koblenz II mit 3:2, auch weil Spielertrainer Simon Peifer wieder mitwirkte.
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Befreiungsschlag für die Gastgeber: In der Fußball-Bezirksliga Mitte rang die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal den Tabellenkeller-Nachbarn Rot-Weiss Koblenz II mit 3:2 (0:0) nieder. Matchwinner war Spielertrainer Simon Peifer – in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst – mit zwei Toren und einer Vorlage.