Mörschbach schlägt FC Urbar Peifer macht erst in der Nachspielzeit alles klar Joachim Jörg 08.03.2026, 20:38 Uhr

i Mörschbachs Kapitän Leon Schulzki (rechts) foult Jannis Brandt vom FC Urbar und sieht nach 45 Minuten die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl schlug Mörschbach in Argenthal das Schlusslicht aus der Nähe von Koblenz am Ende mit 3:1. Christian Kiefer

Die SG Mörschbach hat das halbe Dutzend an Heimsiegen in Serie vollgemacht, was gegen Schlusslicht FC Urbar zu erwarten. Aber das 3:1 in Argenthal war am Ende doch eine schwierigere Geburt.

Auf ihren heimischen Spielstätten bleibt die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal weiterhin siegreich: Nach zuletzt fünf Serienerfolgen am Metzenweg in Mörschbach gewann die Hunsrück-Koalition in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach turnusgemäßer Rotation auch im Waldstadion in Argenthal vor 110 Zuschauern gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FC Urbar erwartungsgemäß sowie hochverdient 3:1 (1:0) und verbesserte sich im Tableau auf Rang sieben ...







