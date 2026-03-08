Mörschbach schlägt FC Urbar
Peifer macht erst in der Nachspielzeit alles klar
Mörschbachs Kapitän Leon Schulzki (rechts) foult Jannis Brandt vom FC Urbar und sieht nach 45 Minuten die Gelb-Rote Karte. Trotz
Mörschbachs Kapitän Leon Schulzki (rechts) foult Jannis Brandt vom FC Urbar und sieht nach 45 Minuten die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl schlug Mörschbach in Argenthal das Schlusslicht aus der Nähe von Koblenz am Ende mit 3:1.
Christian Kiefer

Die SG Mörschbach hat das halbe Dutzend an Heimsiegen in Serie vollgemacht, was gegen Schlusslicht FC Urbar zu erwarten. Aber das 3:1 in Argenthal war am Ende doch eine schwierigere Geburt.

Lesezeit 2 Minuten
Auf ihren heimischen Spielstätten bleibt die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal weiterhin siegreich: Nach zuletzt fünf Serienerfolgen am Metzenweg in Mörschbach gewann die Hunsrück-Koalition in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach turnusgemäßer Rotation auch im Waldstadion in Argenthal vor 110 Zuschauern gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FC Urbar erwartungsgemäß sowie hochverdient 3:1 (1:0) und verbesserte sich im Tableau auf Rang sieben ...

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport