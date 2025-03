Peifer lässt Argenthal in Oberwinter mit dem 3:2 jubeln

Im Hinspiel hat sich Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter mit 3:2 bei der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen durchgesetzt, im Rückspiel drehten die Hunsrücker den Spieß um und verwandelten dabei sogar einen 0:2-Halbzeitrückstand auf der Bandorfer Höhe in einen 3:2-Erfolg.

Je länger das Spiel in Oberwinter dauerte, desto mehr übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Und am Ende war es eine Punktlandung. In der 90. Minute gelang es Argenthals Torjäger Simon Peifer, das entscheidende Tor zu erzielen. Innenverteidiger Tom Thiele bediente Peifer auf Höhe des Sechzehners, der ließ zwei Gegenspieler aussteigen und guckte sich TuS-Keeper Niklas Nett genau aus und machte das 3:2.

„Nach dem 2:2 waren wir eigentlich schon froh, aber es hatte sich wirklich angedeutet und war auch nicht unverdient“, fand der Argenthaler Coach Marc Thiele. Auf der anderen Seite ärgerte sich Oberwinters Trainer Cornel Hirt natürlich und sagte: „Es ist eine Mischung. Zum einen war die bessere Fitness entscheidend. Zum anderen haben wir halt auch Spieler im Team, die einfach fußballerisch noch nicht so weit sind, so einen Vorsprung auch über die Zeit zu bekommen.“

Oberwinter geht schon nach zwei Minuten in Führung

Schon nach zwei Minuten gelang dem TuS das 1:0 durch Max Blohm, der in jedem Spiel nach der Winterpause ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte. Blohm spritzte nach einem Fehlpass zwischen die beiden Innenverteidiger und schloss aus 16 Metern ab. Und das Glück war dem Gastgeber zunächst auch noch hold. Nach einem Foul von Marlo Bollig an Thiele gab es Elfmeter für Argenthal. Nico Merg setzte diesen allerdings über den Kasten (22.).

Auf der Gegenseite legte der TuS vor der Pause nach. Nach einem Freistoß von Blohm war Mirco Koll per Kopf zur Stelle –-2:0 (38.). „Aber schon danach hatten wir eine erste Druckphase zu überstehen und die Kräfte schwanden“, erkannte Hirt. Oberwinter rettete den Vorsprung in die Pause und hätte kurz nach der Pause sogar auf 3:0 stellen können. Blohm scheiterte nur knapp (50.).

Damit war es dann mit dem Oberwinterer Offensivspiel aber vorbei, und die SG drehte auf. In der 73. Minute schaffte Peifer mit einer Einzelleistung den Anschluss. Mit links traf Nico Wilki in der 84. Minute zum Ausgleich. Die Hunsrücker blieben in der wilden Schlussphase auf dem Gaspedal und wurden belohnt. „Wir konnten einfach keine Entlastung mehr schaffen und hatten auch zu viele Passfehler“, konstatierte Hirt.

TuS Oberwinter – SG Argenthal/M./L. 2:3 (2:0)

TuS Oberwinter: Nett – Stein, Koll, K.M. Begen, Ibrahim, Gies, Spahn, Bollig, Boutziri (70. M.T. Begen), Aldakak (46. Sylla), Blohm.

SG Argenthal: Roth – Thiele, Elz (76. Lorenz), M. Schulzki, Wilhelm, L. Schulzki, Melsheimer (63. Can Backes), Merg (88. Gellings), Wilki, Römer, Peifer.

Schiedsrichter: Janik Ferger (Guckheim).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Max Blohm (2.), 2:0 Mirco Koll (38.), 2:1 Simon Peifer (73.), 2:2 Nico Wilki (84.), 2:3 Peifer (90.).