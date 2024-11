Nachspielzeittor im Nebel Peifer behält beim Argenthaler 3:2 den Durchblick Sascha Wetzlar 10.11.2024, 22:03 Uhr

i Ausgelassener Jubel in der Nachspielzeit und im Nebel: Argenthals Spielertrainer Simon Peifer (Zweiter von links) traf zum 3:2-Siegtreffer gegen Anadolu Koblenz. Christian Kiefer

Als fast keiner mehr was sah, behielt Argenthals Spielertrainer Simon Peifer den Durchblick. Und traf zum Siegtor in der Nachspielzeit gegen Anadolu Spor Koblenz.

„Last-Minute-Treffer“ im Nebel: In der Fußball-Bezirksliga Mitte traf Spielertrainer Simon Peifer für seine SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen in der Nachspielzeit zum Siegtreffer beim 3:2 (2:1) gegen den SV Anadolu Spor Koblenz. Bei absolut grenzwertigen Bedingungen in den letzten 20 Minuten der Partie – dichter Nebel zog binnen wenigen Minuten ins Waldstadion – behielt Argenthals Nummer 10 kurz vor Schluss den Durchblick.

