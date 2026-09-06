Nach dem Sieg des BSC Güls in Liebshausen ist der SV Binningen nun das einzige Team in der 16-köpfigen Bezirksliga Mitte ohne einen Punkt auf dem Konto. Binningen unterlag dem FV Rübenach mit 0:3.
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Der Neuling SV Binningen bleibt weiter punktlos: Auch am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gelang dem Team von Trainer Lars Lauber kein Zähler, Gast und Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach war beim 0:3 (0:1) eine Nummer zu groß. Wenngleich die Treffer aus einem Standard, einem Eigentor und einem Torwartfehler in der Nachspielzeit resultierten.