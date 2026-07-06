Der Ost-Mitte-Konflikt ist gar nicht erst aufgekommen bei der Einteilung der neuen Bezirksliga-Staffeln. Besonders wichtig seien die Gespräche im Vorfeld gewesen, sagt einer der Trainer aus dem „Grenzgebiet“ zwischen den beiden Staffeln.
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Passt’s im Osten oder nicht? Auf diese einfache Frage lässt sich eine interessante Debatte der vergangenen Wochen reduzieren, in der es um die Zusammenstellung der Bezirksliga-Staffeln Ost und Mitte ging. Früher war die Sache ganz einfach: Wer in den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg oder im Kreis Rhein-Lahn heimisch war, spielte im Osten – basta!