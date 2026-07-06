Die Klasseneinteilung im FVR Ost oder Mitte? Was Bezirksliga-Wechselkandidaten sagen Marco Rosbach 06.07.2026, 11:32 Uhr

i „Wir sind sehr zufrieden mit der Klasseneinteilung, da sie für uns deutlich angenehmere Fahrtstrecken bedeutet", sagt Trainer Stefan Fink, dessen HSV Neuwied in der Bezirksliga Mitte bleibt. Jörg Niebergall

Der Ost-Mitte-Konflikt ist gar nicht erst aufgekommen bei der Einteilung der neuen Bezirksliga-Staffeln. Besonders wichtig seien die Gespräche im Vorfeld gewesen, sagt einer der Trainer aus dem „Grenzgebiet“ zwischen den beiden Staffeln.

Passt’s im Osten oder nicht? Auf diese einfache Frage lässt sich eine interessante Debatte der vergangenen Wochen reduzieren, in der es um die Zusammenstellung der Bezirksliga-Staffeln Ost und Mitte ging. Früher war die Sache ganz einfach: Wer in den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg oder im Kreis Rhein-Lahn heimisch war, spielte im Osten – basta!







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