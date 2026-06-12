Einteilung Bezirksligen Ost, Mitte, West – steht alles schon fest? Michael Bongard 12.06.2026, 11:53 Uhr

i SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen (rote Trikots) gegen den TuS Ahbach - zu diesem Duell wird es nächste Saison in der Bezirksliga Mitte nicht mehr kommen. Die Ahbacher kehren in ihre angestammte Heimat, die Bezirksliga West, zurück. B&P Schmitt

Wie werden die Spielklassen im Fußballverband Rheinland in der Saison 2026/27 eingeteilt? Die Frage stellen sich alle, Anfang Juli liefert der Computer Fakten. Für die Bezirksligen und ihre drei Staffeln gibt es schon klare Tendenzen.

Die letzten Entscheidungen sind am Mittwoch in den Aufstiegsrunden gefallen, die 48 Mannschaften in den drei Fußball-Bezirksligen Mitte, West und Ost für die Saison 2026/27 stehen fest. Satte 18 „Neulinge“ (14 A-Klasse-Aufsteiger und 4 Rheinlandliga-Absteiger) mischen das Teilnehmerfeld kräftig durch.







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