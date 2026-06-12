Wie werden die Spielklassen im Fußballverband Rheinland in der Saison 2026/27 eingeteilt? Die Frage stellen sich alle, Anfang Juli liefert der Computer Fakten. Für die Bezirksligen und ihre drei Staffeln gibt es schon klare Tendenzen.
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Die letzten Entscheidungen sind am Mittwoch in den Aufstiegsrunden gefallen, die 48 Mannschaften in den drei Fußball-Bezirksligen Mitte, West und Ost für die Saison 2026/27 stehen fest. Satte 18 „Neulinge“ (14 A-Klasse-Aufsteiger und 4 Rheinlandliga-Absteiger) mischen das Teilnehmerfeld kräftig durch.