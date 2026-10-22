Klar hätte HSV-Trainer Stefan Fink den Vierfach-Torschützen des vergangenen Wochenendes gerne auch im Heimspiel gegen die Oberligareserve dabei. Doch Ersatz steht bereit und scharrt mit den Hufen. Den Fans dürfte wieder was geboten werden.
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„Wenn ich auf die Tabelle schaue“, sagt Stefan Fink, „bekommen die Zuschauer am Sonntag möglicherweise wieder einiges geboten.“ Ein spektakuläres 6:4 war’s für seinen HSV Neuwied vor einer Woche gegen den FC Emmelshausen-Karbach II und die offensiven Veranlagungen der „Deichstädter“ sowie des Ahrweiler BC II, der am Sonntag ab 15 Uhr im Rhein-Wied-Stadion zu Gast ist, könnte wieder auf viel Unterhaltung in den beiden Strafräumen hindeuten.