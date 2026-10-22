Erneutes Spektakel in Neuwied? Ohne Viererpacker Weber empfängt HSV Ahrweilers Reserve René Weiss 22.10.2026, 17:00 Uhr

i Neuwieds Top-Torjäger Fabian Weber (8 Tore) fehlt am Sonntag aus beruflichen Gründen. So wird es gegen Ahrweiler II auch auf den zweitbesten Schützen Giovanni Landi (6 Tore; in Weiß, hier beim 6:4-Sieg gegen Emmelshausen-Karbach II) ankommen. René Weiss

Klar hätte HSV-Trainer Stefan Fink den Vierfach-Torschützen des vergangenen Wochenendes gerne auch im Heimspiel gegen die Oberligareserve dabei. Doch Ersatz steht bereit und scharrt mit den Hufen. Den Fans dürfte wieder was geboten werden.

„Wenn ich auf die Tabelle schaue“, sagt Stefan Fink, „bekommen die Zuschauer am Sonntag möglicherweise wieder einiges geboten.“ Ein spektakuläres 6:4 war’s für seinen HSV Neuwied vor einer Woche gegen den FC Emmelshausen-Karbach II und die offensiven Veranlagungen der „Deichstädter“ sowie des Ahrweiler BC II, der am Sonntag ab 15 Uhr im Rhein-Wied-Stadion zu Gast ist, könnte wieder auf viel Unterhaltung in den beiden Strafräumen hindeuten.







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