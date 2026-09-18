Wie einst Boris Becker Ohne Punktverlust: Mendig entdeckt Rasenplätze für sich Jan Müller 18.09.2026, 12:03 Uhr

i Mendigs Trainer Damir Mrkalj (stehend) konnte mit seinem Team zuletzt zwei Siege auf Rasen feiern. Jörg Niebergall

Nach zwei Spielen in der Ferne auf natürlichem Untergrund hofft Eintracht Mendig auch bei der SG Liebshausen auf die vollen drei Punkte.

Der SV Eintracht Mendig ist in der Bezirksliga Mitte auswärts noch immer ohne Punktverlust. Zwar absolvierte das Team von Trainer Damir Mrkalj erst zwei Partien in der Fremde, erwähnenswert wird die Mini-Serie aber erst durch den Fakt, dass die Eintracht bei den Siegen auf der Elztaler Alm sowie bei Aufsteiger BSC Güls jeweils auf Rasen erfolgreich war und Spiele der Mendiger auf diesem Untergrund in den letzten Jahren nur selten ertragreich ...







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