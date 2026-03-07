Hürter gelingt Treffer zum 1:1 Oberzissens Torwart schockt Westum in der Nachspielzeit Daniel Fischer 07.03.2026, 14:23 Uhr

i Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit führte die SG Westum/Löhndorf (am Ball Islam Reggami) gegen den SV Oberzissen mit 1:0, doch SVO-Keeper Felix Hürter traf noch zum 1:1. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Drama in der Bezirksliga: Torwart Hürter rettet Oberzissen mit einem Last-Minute-Ausgleich gegen Westum einen Punkt. Ein Freistoß und eine Gelb-Rote Karte sorgen für hitzige Diskussionen.

Torhüter Felix Hürter hat dem SV Oberzissen in der fünften Minute der Nachspielzeit auf dramatische Weise einen Punkt gerettet. Nicht mit einer Parade, sondern mit einem eigenen Treffer in bester Jens-Lehmann-Manier. Die Hausherren, die SG Westum/Löhndorf, ihrerseits verpassten es dadurch, den Rückstand zu den Abstiegsrängen am 19.







