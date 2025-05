Der SV Oberzissen stellt den Torschützenkönig der Fußball-Bezirksliga Mitte: SVO-Stürmer Tim Esten hat beim 3:0 (3:0)-Sieg gegen die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich seine eigene Ausbeute durch zwei weitere Treffer auf 25 Tore ausgebaut und sich somit die alleinige Torjägerkanone gesichert.

Gleichzeitig beendete das Team von Trainer Eike Mund das Jahr mit der besten Punkteausbeute in einer überkreislichen Liga. Bei Mülheim-Kärlich war nach dem Erreichen des Klassenverbleibes in der Vorwoche spürbar die Luft raus, Trainer Marcus Fritsch war darüber aber alles andere als verärgert: „Wir haben unser Ziel erreicht, deswegen ist es keine Überraschung, dass die Mannschaft im letzten Spiel nicht mehr die ganz große Anspannung an den Tag legen konnte. Ich bin einfach froh, dass nun Sommerpause ist und wir auch im nächsten Jahr in der Bezirksliga Mitte auflaufen dürfen.“

Tim Esten trifft bereits nach fünf Minuten

Während die Gäste, die wie vorab geplant, kräftig durchrotierten, ohne große Erwartungen in die letzten 90 Minuten der Saison gingen, hatte sich der SV Oberzissen doch noch einiges vorgenommen. So war es auch kaum verwunderlich, dass ausgerechnet Esten bereits nach fünf Minuten die Führung der Hausherren besorgte. Esten erlief einen langen Ball von Satbir Singh hinter die Abwehrkette der SG 2000 und markierte im Anschluss mühelos seinen 24. Saisontreffer.

Das 2:0 von Jannik Schneider fiel in der 18. Minute nach einer Freistoßflanke, die Schneider am langen Pfosten über die Linie drückte, ehe Esten, der im gegnerschen Strafraum zu Fall gebracht wurde, quasi mit dem Pausenpfiff per Foulelfmeter die Torjägerkrone dingfest machte (45.).

„In der Halbzeit haben wir dann schon nochmal appelliert, dass wir uns am letzten Spieltag nicht abschießen lassen wollen, und das hat die Mannschaft dann auch ordentlich umgesetzt“, befand Gästecoach Fritsch.

„Die gesamte Mannschaft hat vom ersten Tag an sehr gut gearbeitet und sich das gute Abschneiden dadurch redlich verdient. Dass wir nun auch den Torschützenkönig stellen, ist einfach überragend.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

In den ausgeglicheneren zweiten 45 Minuten sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass die Begegnung mit einem Heimsieg und dem angepeilten Oberzissener Punkterekord endete. Coach Mund war hellauf begeistert: „Die gesamte Mannschaft hat vom ersten Tag an sehr gut gearbeitet und sich das gute Abschneiden dadurch redlich verdient. Abgesehen von der kurzen Schwächephase vor der Winterpause waren wir sehr konstant, und dass wir nun auch den Torschützenkönig stellen, ist einfach überragend. Bis auf Esten und Lucas Gessner, den es zurück zur SG Westum zieht, bleibt der gesamte restliche Kader zusammen. Wir werden zwei Juniorenspieler hochziehen und sind noch in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Wirklichen Druck, etwas machen zu müssen, haben wir aber nicht.“

Gästecoach Fritsch meinte: „Nach der kräftezehrenden Saison kann man das heutige Ergebnis getrost verschmerzen.“

SV Oberzissen – SG Mülheim-Kärlich II 3:0 (3:0)

SV Oberzissen: Hürter – Welter, Schöning, Seiwert (45. Klaes., 66. Kather), Esten, Ja. Schneider (87. Ockenfels), Madanoglu (55. Ti. Arenz), Loosen, L. Baltes, Singh (80. Gessner), T. Baltes.

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Karvelat (54. Kuhn), Semmler, Häuber, Schmidt (50. Slowik), Ohlig, Hinz, Douwa, Weeser, Berghoff (54. Gundert), Sefa.

Schiedsrichter: Erhan Gümüs

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Tim Esten (5.), 2:0 Jannik Schneider (18.), 3:0 Esten (45.).