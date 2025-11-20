SVO gastiert bei SG Viertäler Oberzissens Negativtrend soll beim Vorletzten enden Jan Müller 20.11.2025, 11:35 Uhr

i Im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Urbar kamen Tim Arenz (vorn rechts) und der SV Oberzissen nicht über ein 1:1 hinaus. Nun soll beim Vorletzten SG Viertäler Oberwesel für den SVO wieder ein Sieg her. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Es sollte eigentlich eine klare Sache für den SV Oberzissen beim Tabellenvorletzten werden, aber auch im Hinspiel zu Hause gab es für den SVO gegen die SG Viertäler Oberwesel nur ein 0:0.

Die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SV Oberzissen mit 22 Punkten auf dem neunten Platz beendet. Vor der Saison wäre die SG aus dem Brohltal mit diesem Zwischenergebnis sicherlich zufrieden gewesen, in Anbetracht der Tatsache, dass der SVO weite Teile der ersten Saisonhälfte jedoch unter den Top fünf verbracht hatte, ist die Stimmungslage in Oberzissen derzeit ausbaufähig.







