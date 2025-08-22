Vier Punkte, Tabellenplatz fünf und noch keine Niederlage. Der Start des SV Oberzissen in die Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte kann sich sehen lassen und weckt bei Trainer Eike Mund den Wunsch nach mehr. Am Sonntag empfängt der SVO auf dem heimischen Rasen den aktuellen Tabellennachbarn FC Emmelshausen-Karbach II, der ebenso viele Punkte aufweist und zudem auf regelmäßige Unterstützung des Oberligakaders bauen kann.

Ob und wer am Sonntag aus dem Kader der ersten Mannschaft den Weg ins Brohltal finden wird, weiß Mund nicht. „Die Erste spielt zeitgleich in Gonsenheim, deswegen werden wahrscheinlich nicht mehr Spieler als nötig gegen uns auflaufen. Zudem hat der eigentliche Kader der zweiten Mannschaft aber auch so genügend Qualität.“

„Je früher wir unser Punktekonto füllen, desto entspannter können wir in den Spielen gegen die vermeintlichen Topteams auflaufen.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

Unabhängig von der Personalsituation beim Gegner will Mund mit seinem Team auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen bleiben. Nach dem torlosen Unentschieden gegen Oberwesel und dem 4:2-Sieg im Derby gegen Oberwinter hat der SVO-Trainer Blut geleckt: „Der Start ist sehr zufriedenstellend verlaufen. Wir wollen die Chance jetzt nutzen und uns in den kommenden Partien in eine gute Ausgangslage für den Rest der Saison bringen. Je früher wir unser Punktekonto füllen, desto entspannter können wir in den Spielen gegen die vermeintlichen Topteams auflaufen.“

Bleibt da noch die Frage nach dem zur Verfügung stehenden Kader – und genau da gab es im Spiel gegen Oberwinter eine spannende Personalie, die auch prompt zum zwischenzeitlichen 4:1 traf. Lukas Groß, der eigentlich seine Laufbahn schon beendet hatte, gehört vorübergehend wieder dem Kader des SVO an und wird zumindest auch die nächsten beiden Spiele dabei sein. Mund klärt auf: „Da Jannik Schneider verletzt ist und sich zudem die kommenden zwei Wochen im Urlaub befindet, haben wir Lukas gefragt, ob er als Urlaubsvertretung aushelfen kann. Lukas hat zugestimmt und natürlich hoffen wir, dass er vielleicht in den Spielen wieder Lust auf mehr bekommt.“