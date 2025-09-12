Der SV Oberzissen ist derzeit Tabellenzweiter der Bezirksliga Mitte – und freut sich auf das Heimspiel gegen den Tabellenvierten Anadolu Koblenz.

Der SV Oberzissen ist bislang die große Überraschung der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach fünf Spielen ist das Team von Trainer Eike Mund noch immer ungeschlagen und holte in dieser Zeit vier Siege und ein Unentschieden. Ob der aktuelle Siegeslauf nur ein sehr starker Saisonstart war oder in dieser Saison tatsächlich mehr möglich ist, werden die kommenden Partien am Sonntag (15 Uhr) gegen Anadolu Koblenz (4. Platz) und am Wochenende danach beim SV Untermosel (3.) zeigen.

Die Vorzeichen auf eine Fortsetzung der eigenen Serie am Sonntag gegen die Rhein-Mosel-Städter sind dabei äußerst positiv, da sich zum einen Oberzissen auf dem eigenen Rasen besonders wohlfühlt und die Gäste andererseits auswärts in zwei Begegnungen erst einen Punkt sammeln konnten. SVO-Coach Mund will die Welle in jedem Falle so lange wie möglich reiten, weiß aber auch, dass Anadolu einige starke Individualisten in seinen Reihen besitzt. „Das wird eine ganz schwierige Aufgabe gegen einen guten Gegner, wenngleich wir schon den Anspruch haben, zu Hause das Spiel zu gewinnen“, sagt Mund.

„Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mannschaft anfängt abzuheben.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

Der Oberzissener Trainer lässt sich aber von der Tabellenkonstellation nicht verrückt machen und sagt: „Wir wissen die sicherlich schöne Momentaufnahme zu genießen und einzuschätzen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mannschaft anfängt abzuheben.“

Beim Thema Spielerkader ist Mund hingegen gezwungen, Umstellungen vorzunehmen. Mustafa Madanoglu und Aaron Seiwert fallen verletzungsbedingt aus, Lukas Groß befindet sich im Urlaub und der Einsatz von Maicol Oligschläger ist fraglich. Dafür kehrt immerhin Jannik Schneider nach längerer Pause wieder zurück. „Satbir Singh ist ebenfalls wieder eine Option. Ich habe immer wieder betont, dass wir einen breiten Kader haben und etwaige Ausfälle so gut kompensieren können. Genau das trifft derzeit zu“, meint Mund.