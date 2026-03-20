Nur ein Punkt aus drei Spielen Oberzissen will Negativtrend in Koblenz stoppen Jan Müller 20.03.2026, 11:20 Uhr

i SV Oberzissens Maicol Oligschläger trifft den Ball satt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach dem enttäuschenden Auftakt nach der Winterpause möchte der SV Oberzissen gegen Anadolu die Trendwende schaffen, auch wenn die drittplatzierten Koblenzer die Favoritenrolle einnehmen.

Drei Spiele, zwei Niederlagen und nur ein mageres Pünktchen – der SV Oberzissen hat den Auftakt nach der Winterpause zumindest ergebnistechnisch in den Sand gesetzt. Zu allem Überfluss gastiert die Mannschaft von Trainer Eike Mund nun am Sonntag (15 Uhr) beim drittplatzierten Anadolu Koblenz, ehe im Anschluss der Co-Spitzenreiter SV Untermosel wartet.







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