SVO ist Tabellenletzter Oberzissen will die Rote Laterne gegen Neuwied abgeben Jan Müller 14.08.2026, 10:38 Uhr

i Nichts zu holen bei der Reserve des FCEK: Der SV Oberzissen (grüne Trikots) fuhr nach dem 1:4 mit leeren Taschen nach Hause. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen den FCEK II will der SVO einen Fehlstart gegen den HSV Neuwied unbedingt verhindern. Torhüter Felix Hürter kann bei diesem Vorhaben allerdings nicht helfen.

Dass die Tabelle nach dem ersten Spieltag noch überhaupt keine Aussagekraft aufweist, ist jedem Fußball-Fachmann bekannt. Daher schenkt auch niemand beim SV Oberzissen der Platzierung nach Spieltag eins große Beachtung. Nach der 1:4-Niederlage gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach steht der SVO tatsächlich auf dem letzten Rang der Bezirksliga Mitte.







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