Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen den FCEK II will der SVO einen Fehlstart gegen den HSV Neuwied unbedingt verhindern. Torhüter Felix Hürter kann bei diesem Vorhaben allerdings nicht helfen.
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Dass die Tabelle nach dem ersten Spieltag noch überhaupt keine Aussagekraft aufweist, ist jedem Fußball-Fachmann bekannt. Daher schenkt auch niemand beim SV Oberzissen der Platzierung nach Spieltag eins große Beachtung. Nach der 1:4-Niederlage gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach steht der SVO tatsächlich auf dem letzten Rang der Bezirksliga Mitte.