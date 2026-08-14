SVO ist Tabellenletzter
Oberzissen will die Rote Laterne gegen Neuwied abgeben
Nichts zu holen bei der Reserve des FCEK: Der SV Oberzissen (grüne Trikots) fuhr nach dem 1:4 mit leeren Taschen nach Hause.
Nichts zu holen bei der Reserve des FCEK: Der SV Oberzissen (grüne Trikots) fuhr nach dem 1:4 mit leeren Taschen nach Hause.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen den FCEK II will der SVO einen Fehlstart gegen den HSV Neuwied unbedingt verhindern. Torhüter Felix Hürter kann bei diesem Vorhaben allerdings nicht helfen.

Lesezeit 1 Minute
Dass die Tabelle nach dem ersten Spieltag noch überhaupt keine Aussagekraft aufweist, ist jedem Fußball-Fachmann bekannt. Daher schenkt auch niemand beim SV Oberzissen der Platzierung nach Spieltag eins große Beachtung. Nach der 1:4-Niederlage gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach steht der SVO tatsächlich auf dem letzten Rang der Bezirksliga Mitte.
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