Noch kein Sieg im Jahr 2026 Oberzissen will den Negativlauf endlich beenden Jan Müller 08.05.2026, 12:27 Uhr

i Oberzissens Tobias Höper (stehend) möchte wie sein Verein wieder mit beiden Beinen fest in der Bezirksliga stehen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der SV Oberzissen kämpft in der Bezirksliga gegen eine Negativserie an. Kann der sichere Klassenerhalt die Blockade lösen und den ersehnten Sieg bringen?

Den Klassenerhalt hat der SV Oberzissen in der Bezirksliga Mitte seit dem vergangenen Wochenende sicher, an ein lockeres Auslaufen der Saison 2025/26 denken die Fußballer im Brohltal aber derzeit wohl kaum. Seit dem Neustart aus der Winterpause konnte der SVO keines seiner zehn Bezirksligaspiele gewinnen, die letzten acht Partien verlor man sogar in Serie.







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