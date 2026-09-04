SVO hofft auf Überraschung Oberzissen will bei Tabellenführer Augst Punkte holen Jan Müller 04.09.2026, 10:28 Uhr

i Jan Loosen (in Grün) kann gegen die SG Augst wieder auf dem Platz stehen und will mit seinem SV Oberzissen die nächsten Punkte holen. Martin Gausmann

Am Sonntag gastiert der SV Oberzisssen in der Fußball-Bezirksliga beim Titelaspiranten Augst und startet damit den Auftakt in die englische Woche. Gegen die SG wollen die Oberzissener für eine Überraschung sorgen.

Der SV Oberzissen hat am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein richtig dickes Brett zu bohren. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert das Team von Trainer Eike Mund beim Spitzenreiter SG Augst, der mit drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Partien die Liga anführt.







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