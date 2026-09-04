Am Sonntag gastiert der SV Oberzisssen in der Fußball-Bezirksliga beim Titelaspiranten Augst und startet damit den Auftakt in die englische Woche. Gegen die SG wollen die Oberzissener für eine Überraschung sorgen.
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Der SV Oberzissen hat am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein richtig dickes Brett zu bohren. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert das Team von Trainer Eike Mund beim Spitzenreiter SG Augst, der mit drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Partien die Liga anführt.