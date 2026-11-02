Das Nachholspiel auf der Geringer Alm am Dienstag hat es in sich: Durch einen Sieg bei der SG Maifeld-Elztal kann der SV Oberzissen den zweiten Platz in der Bezirksliga Mitte einnehmen.
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Mit dem Nachholspiel zwischen der SG Maifeld-Elztal und dem SV Oberzissen wird die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder gerade gerückt. Für die Maifelder geht es als Tabellenschlusslicht am Dienstagabend (20 Uhr) auf der heimischen Alm um den Anschluss an die oberen Ränge und darum, eine länger währende Durststrecke zu beenden.