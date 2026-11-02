Nachholspiel am Dienstag Oberzissen will auf der Alm den zweiten Platz erstürmen Lutz Klattenberg, Jan Müller 02.11.2026, 13:53 Uhr

i Es war das letzte kleine Erfolgserlebnis für die SG Maifeld-Elztal in der Bezirksliga Mitte: Aaron Weidle (links) erzielt das 3:3 beim HSV Neuwied, dies war auch der Endstand. Seitdem hagelte es bittere Niederlagen für die Maifelder. Schaffen sie am Dienstag auf der Alm gegen den SV Oberzissen die Wende? René Weiss

Das Nachholspiel auf der Geringer Alm am Dienstag hat es in sich: Durch einen Sieg bei der SG Maifeld-Elztal kann der SV Oberzissen den zweiten Platz in der Bezirksliga Mitte einnehmen.

Mit dem Nachholspiel zwischen der SG Maifeld-Elztal und dem SV Oberzissen wird die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder gerade gerückt. Für die Maifelder geht es als Tabellenschlusslicht am Dienstagabend (20 Uhr) auf der heimischen Alm um den Anschluss an die oberen Ränge und darum, eine länger währende Durststrecke zu beenden.







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