In der Bezirksliga Mitte unterlag der FC Urbar trotz Pausenführung mit 1:3 gegen den SV Oberzissen. Tobias Arenz drehte nach der Halbzeit auf, während Urbar den Abschied seiner verdienten Spieler nicht so richtig feiern konnte.
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Das vorerst letzte Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte des bereits als Absteiger feststehenden FC Urbar ist, wie so häufig in dieser Saison, mit einer Niederlage zu Ende gegangen. In der vorgezogenen Partie mussten sich die Hausherren trotz Pausenführung den Gästen des SV Oberzissen mit 1:3 (1:0) geschlagen geben und konnten so den verdienten Spielern Andreas Hofmann und Kapitän Rinor Berbatovci keinen gebührenden Abschied mit drei ...