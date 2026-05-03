Fader Kick in Metternich Oberzissen verliert 0:1 in Metternich und jubelt Jan Müller 03.05.2026, 19:57 Uhr

i Der FC Germania Metternich konnte sich am Ende mit 1:0 durchsetzen. Wolfgang Heil

Metternich festigt Platz drei in der Bezirksliga Mitte mit einem knappen 1:0 gegen SV Oberzissen. Der Gast sichert trotz der achten Niederlage in Folge den Klassenverbleib.

Dass in einem Duell am viertletzten Spieltag zwischen zwei Mannschaften, die weder im Aufstiegsrennen noch tief im Abstiegskampf stecken, ein müder Sonntagskick zustande kommt, ist keine Seltenheit. Die Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem FC Germania Metternich und dem SV Oberzissen war so eine Begegnung, weshalb sich der Ärger auf beiden Seiten nach dem 1:0 (1:0)-Sieg der Metternicher in Grenzen hielt.







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