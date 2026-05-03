Fader Kick in Metternich
Oberzissen verliert 0:1 in Metternich und jubelt
Der FC Germania Metternich konnte sich am Ende mit 1:0 durchsetzen.
Der FC Germania Metternich konnte sich am Ende mit 1:0 durchsetzen.
Wolfgang Heil

Metternich festigt Platz drei in der Bezirksliga Mitte mit einem knappen 1:0 gegen SV Oberzissen. Der Gast sichert trotz der achten Niederlage in Folge den Klassenverbleib. 

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Dass in einem Duell am viertletzten Spieltag zwischen zwei Mannschaften, die weder im Aufstiegsrennen noch tief im Abstiegskampf stecken, ein müder Sonntagskick zustande kommt, ist keine Seltenheit. Die Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem FC Germania Metternich und dem SV Oberzissen war so eine Begegnung, weshalb sich der Ärger auf beiden Seiten nach dem 1:0 (1:0)-Sieg der Metternicher in Grenzen hielt.

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