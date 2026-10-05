Oberzissen siegt knapp gegen Rübenach und springt auf Rang drei. Die Hausherren nutzen ihre Überzahl geschickt aus. Verpassen Sie nicht die dramatische Schlussphase und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung!
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Der SV Oberzissen ist in der Bezirksliga Mitte still und heimlich zur Mannschaft der Stunde avanciert und hat mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntagnachmittag gegen den FV Rheingold Rübenach nicht nur den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien geholt, sondern auch den Sprung auf Rang drei der Tabelle geschafft.