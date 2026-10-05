SVO klettert auf Rang drei Oberzissen siegt in Überzahl mit 2:1 gegen FVR Jan Müller 05.10.2026, 12:34 Uhr

i Luca Baltes und der SV Oberzissen arbeiten sich still und heimlich nach oben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberzissen siegt knapp gegen Rübenach und springt auf Rang drei. Die Hausherren nutzen ihre Überzahl geschickt aus. Verpassen Sie nicht die dramatische Schlussphase und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung!

Der SV Oberzissen ist in der Bezirksliga Mitte still und heimlich zur Mannschaft der Stunde avanciert und hat mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntagnachmittag gegen den FV Rheingold Rübenach nicht nur den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien geholt, sondern auch den Sprung auf Rang drei der Tabelle geschafft.







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