Mund: Schönster Saisontreffer Oberzissen setzt sich mit 3:1 gegen SG-Reserve durch Jan Müller 25.05.2026, 13:24 Uhr

i Der SV Oberzissen konnte das letzte Saisonspiel gegen die Reserve aus Mülheim-Kärlich mit 3:1 gewinnen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberzissen beendet die Saison mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich II. Routiniers glänzen, während ein parierter Elfmeter das Spiel prägt.

Zwischen dem SV Oberzissen und der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich stand nach kurzweiligen 90 Minuten ein verdienter 3:1 (2:0)-Sieg der Hausherren zu Buche, der den SVO die Saison nicht nur mit einer Mini-Serie von drei Siegen in Folge beenden ließ, sondern auch einigen verdienten Spielern den nahezu perfekten Abschluss bescherte.







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