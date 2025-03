Durch einen Last-Minute-Elfmeter haben die Bezirksliga-Fußballer der SV Oberzissen das Duell gegen die Gäste des TuS Rheinböllen mit 2:1 (1:1) doch noch für sich entschieden.

Lange Zeit sah es auf einem schwer zu bespielenden Oberzissener Rasen nach einer gerechten Punkteteilung aus, ehe der eigentlich erfahrene TuS-Verteidiger Julian Hohns im eigenen Strafraum unnötigerweise Gegenspieler Maicol Oligschläger in die Hacken lief und somit den Strafstoß verursachte. Der sorgte bei Oberzissen für die Punkte 22, 23 und 24, es bleibt bei Tabellenplatz zehn mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (Ahrweiler BC II). Rheinböllens Rückstand auf das rettende Ufer (Boppard und Emmelshausen mit 21 Punkten) beträgt als Vorletzter nun sieben Zähler.

Gäste gehen nach 18 Minuten in Führung

Während sich der SVO und deren Trainer Eike Mund über den erhofften Heimdreier freuen konnten, haderte Gästecoach Rafael Sousa mit dem Ergebnis: „Ein Punkt wäre in unserer Situation zwar auch zu wenig gewesen, allerdings hätte dieser unserer Moral gut getan. So stehen wir, trotz guter kämpferischer Leistung, erneut mit leeren Händen da."

Dabei war es das Team vom Hunsrück, welches nach 18 Minuten in Führung ging. Ein Befreiungsschlag der Hausherren prallte an den Rücken von Matthias Pira und landete von dort im Lauf von Nikoll Suliq, der nach kurzem Sprint die frühe Führung besorgte. „Es war eigentlich ein Spiel, indem keine Mannschaft einen Fehler machen wollte. Uns ist leider eben jener Fehler unterlaufen, allerdings sind wir noch vor der Pause zurückgekommen", schilderte Mund.

Ein Punkt wäre in unserer Situation zwar auch zu wenig gewesen, allerdings hätte dieser unserer Mo ral gut getan.

Rheinböllens Trainer Rafael Sousa

Nach einer Balleroberung des SVO ging es unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff schnell. Oligschläger wurde an der Strafraumkante gesucht und gefunden und dieser ließ sich die Chance nicht nehmen (45.). Durchgang zwei verlief ähnlich wie der erste, sodass sich ein Siegtreffer nicht wirklich abzeichnete. Rheinböllens Fabio Aquila, der mit Sousa kommende Saison zum A-Ligisten SG Viertäler Oberwesel wechselt, zog in der 80. Minute aus rund 18 Metern mal in Richtung Oberzissener Toreck ab, jedoch parierte Felix Hürter diesen Versuch ohne weitere Probleme.

Da Oligschläger in der vierten Minute der Nachspielzeit das übermotivierte Einsteigen von Gegenspieler Hohns aber dankend annahm, gelang dem SVO doch noch der „Lucky Punch". Mustafa Madanoglu verzögerte bei der Ausführung geschickt und sorgte somit – sehr zur Freude seines Trainers – für den 2:1-Siegtreffer.

Mund: Haben kaum etwas zugelassen

„Wir haben kaum etwas zugelassen und hatten am Ende das Glück auf unserer Seite. Nach der Art und Weise fragt nachher niemand mehr, wichtig sind einzig und allein die drei Punkte", meinte Mund. Sousa sagte: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben die Gegebenheiten angenommen und gut verteidigt, uns aber leider nicht belohnt."

SV Oberzissen - TuS Rheinböllen 2:1

Oberzissen: Hürter – Welter, Jo. Schneider, Schöning, Esten, Madanoglu, Loosen, Höper, Oligschläger, Singh (55. Seiwert)

Rheinböllen: Sonne – Pira, Suliq (55. Klein), Aquila, Poczkaj (63. Zander), Flesch, de Sousa, Musa (77. Herdt), Sadani, Hohns, Sehn (75. Ndongo).