SVO empfängt Germania Oberzissen schiebt Metternich den Druck zu Jan Müller 24.10.2025, 12:03 Uhr

i Noch keine Panik ist bei Eike Mund, dem Trainer des SV Oberzissen, nach drei sieglosen Spielen in Folge ausgebrochen. Dennoch wünscht er sich gegen den FC Metternich wieder einen Sieg. Martin Gausmann

Der SV Oberzissen will nach drei sieglosen Spielen in der Bezirksliga Mitte zu Hause nun wieder erfolgreich sein. Aber gegen den FC Metternich ist das kein leichtes Unterfangen.

Die einen wollen weiter auf Schlagdistanz zum Führungsduo der Fußball-Bezirksliga Mitte bleiben, die anderen ihre Heimserie von sechs Partien ohne Niederlage weiter ausbauen. Am Sonntagnachmittag bittet der SV Oberzissen ab 15 Uhr den FC Germania Metternich zum herbstlichen Tanz auf den heimischen Rasen.







