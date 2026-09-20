Spannung in der Fußball-Bezirksliga: Der SV Oberzissen trotzt in Unterzahl dem Ahrweiler BC II ein 1:1 ab. Trotz frühen Platzverweises kämpften die Gäste leidenschaftlich um den Punkt.
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Keinen Gewinner hat es im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und dem SV Oberzissen gegeben. Trotz fast 70-minütiger Überzahl der Hausherren trennten sich die Klubs mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, mit dem beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig ihren Frieden machen konnten.