ABC-Reserve zu unerfahren
Oberzissen schafft 1:1 trotz Unterzahl und Rückstand
In Unterzahl meist unter Druck stand der SV Oberzissen (grüne Trikots, am Ball Mustafa Madanoglu) im Derby beim Ahrweiler BC II
In Unterzahl meist unter Druck stand der SV Oberzissen (grüne Trikots, am Ball Mustafa Madanoglu) im Derby beim Ahrweiler BC II (in der Mitte in Rot 1:0-Torschütze Aron Seck).
Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Bezirksliga: Der SV Oberzissen trotzt in Unterzahl dem Ahrweiler BC II ein 1:1 ab. Trotz frühen Platzverweises kämpften die Gäste leidenschaftlich um den Punkt.

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Keinen Gewinner hat es im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und dem SV Oberzissen gegeben. Trotz fast 70-minütiger Überzahl der Hausherren trennten sich die Klubs mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, mit dem beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig ihren Frieden machen konnten.
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