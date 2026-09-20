ABC-Reserve zu unerfahren Oberzissen schafft 1:1 trotz Unterzahl und Rückstand Jan Müller 20.09.2026, 11:24 Uhr

i In Unterzahl meist unter Druck stand der SV Oberzissen (grüne Trikots, am Ball Mustafa Madanoglu) im Derby beim Ahrweiler BC II (in der Mitte in Rot 1:0-Torschütze Aron Seck). Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Bezirksliga: Der SV Oberzissen trotzt in Unterzahl dem Ahrweiler BC II ein 1:1 ab. Trotz frühen Platzverweises kämpften die Gäste leidenschaftlich um den Punkt.

Keinen Gewinner hat es im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des Ahrweiler BC und dem SV Oberzissen gegeben. Trotz fast 70-minütiger Überzahl der Hausherren trennten sich die Klubs mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, mit dem beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig ihren Frieden machen konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen