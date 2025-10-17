SVO spielt im Augst-Stadion Oberzissen rechnet beim Gegner mit Revanchegelüsten Jan Müller 17.10.2025, 15:13 Uhr

i Nach dem Unentschieden gegen den TuS Mayen geht es für Maicol Oligschläger (weißes Trikot) und den SV Oberzissen mit dem Auswärtsspiel bei der SG Augst weiter. Martin Gausmann

Der SV Oberzissen ist im Augster Stadion in Eitelborn gefordert – und die dort ansässige SG hat noch eine Rechnung offen mit dem SVO.

Spannende Tage liegen hinter und vor dem Fußball-Bezirksligisten SV Oberzissen. Am Donnerstagabend bekam der SVO für die Achtelfinalpartie des Rheinlandpokals den Rheinlandligisten FC Bitburg zugelost. Auf dem Weg in die Runde der letzten 16 Mannschaften schaltete Oberzissen vor etwas mehr als einer Woche den Ligakonkurrenten SG Augst in einem dramatischen Duell mit 5:4 aus.







