Während der SV Oberzissen seinen guten Lauf in der Bezirksliga Mitte fortgesetzt hat, gab es für die Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach die erste Saisonniederlage.

Der SV Oberzissen hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte seinen Traumstart perfekt gemacht und grüßt nach drei Partien mit insgesamt sieben Punkten vom zweiten Tabellenplatz. Im Duell zweier Mannschaften, die an den ersten beiden Spieltagen noch keine Niederlage einstecken mussten, bezwang der SVO zu Hausen den FC Emmelshausen-Karbach II verdient mit 4:2 (2:1).

Den Torreigen eröffneten aber die Hunsrücker, die durch einen Sonntagsschuss von Ozan Inal in den Torwinkel nach 19 Minuten in Führung gingen. In einer flotten Begegnung, in der das Mittelfeld oft schnell überbrückt wurde, schlugen die Hausherren zehn Minuten später durch Aaron Seiwert nach schöner Kombination über mehrere Stationen zurück – 1:1.

Mustafa Madanoglu gelingt ein Traumtor

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgte dann Mustafa Madanoglu mit einem Treffer der Marke Tor des Jahres für ein Higlight des Spiels und für das 2:1 für Oberzissen. Einen Freistoß von der Seitenlinie der eigenen Hälfte drosch Madanaglu über Freund, Feind und Gästetorwart Matthias Tigges hinweg ins FC-Gehäuse – die Distanz, die der Ball dabei zurücklegte, schätzten beide Trainer mit mindestens 60 Metern.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste zunächst etwas besser, die besseren Chancen verbuchte aber weiter Oberzissen. Dass die Elf von Trainer Eike Mund auch den nächsten Treffer erzielte, kam daher wenig überraschend. Oldie Lukas Groß zeigte dabei wieder einmal seinen Torriecher und reagierte nach einem Lattenkracher am schnellsten und traf zum 3:1 (66.).

Ein Tor nach einem Konter bringt die Entscheidung

Trotz des Zwei-Tore-Rückstandes gab sich die Oberligareserve noch lange nicht geschlagen, zumal der FC bereits in der 71. Minute durch Ahmed Ben Amor den alten Abstand wiederherstellen konnte. So ging es mit einer knappen Oberzissener 3:2-Führung in eine Schlussphase, in der ein weiterer Treffer in der Luft lag. Die Gäste drückten auf den Ausgleich, boten damit aber Oberzissen Räume zum Kontern. Einen dieser Umschaltmomente nutzte Jan Loosen in der 88. Minute zum 4:2 und der endgültigen Entscheidung.

„Nun freuen wir uns auf das kommende Kirmeswochenende, wo wir am Freitagabend mit einem Sieg gegen die SG Westum/Löhndorf unseren Lauf fortsetzen wollen.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

Da zudem FC-Spieler Mohamad Alhaj kurze Zeit später noch die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels sah, war dem SVO der Traumstart nicht mehr zu nehmen. „Diese sieben Punkte sind ungemein wichtig, die kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben heute einige Widrigkeiten weggesteckt, da alle unsere fünf Auswechslungen verletzungsbedingter Natur waren. Nun freuen wir uns auf das kommende Kirmeswochenende, wo wir am Freitagabend mit einem Sieg gegen die SG Westum/Löhndorf unseren Lauf fortsetzen wollen“, sagte Mund.

„Wir haben alles versucht, konnten uns aber nicht mit einem Punktgewinn belohnen.“

Christoph Fahning, Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II

Emmelshausens Trainer Christoph Fahning nahm seine Mannschaft in Schutz: „Ich bin froh, dass wir das Auswärtsspiel in Oberzissen jetzt hinter uns haben. Es sind dort immer sehr unangenehme und körperliche Partien, in denen es fast ausschließlich lange Bälle hagelt. Wir haben alles versucht, konnten uns aber nicht mit einem Punktgewinn belohnen.“

SV Oberzissen – FC Emmelshausen-Karbach II 4:2 (2:1)

SV Oberzissen: Tietz (57. Hürter) – Jo. Schneider, Schöning, Seiwert, Madanoglu, Loosen, L. Baltes, Höper (77. Oligschläger), Singh (46. To. Arenz), T. Baltes (86. Ti. Arenz), Klaes (38. Groß).

FC Emmelshausen-Karbach II: Tigges – Radic, Adjibabi (68. Nass), Bürü, Kasper, O. Inal, Auer (60. Ben Amor), Alhaj, Gasper, Jannke, Engels (68. Suliq).

Schiedsrichter: Maik Jakima (Oberbieber).

Zuschauer: 125.

Tore: 0:1 Ozan Inal (19.), 1:1 Aaron Seiwert (29.), 2:1 Mustafa Madanoglu (42.), 3:1 Lukas Groß (66.), 3:2 Ahmed Ben Amor (71.), 4:2 Jan Loosen (88.).

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Emmelshausen-Karbachs Mohamad Alhaj (89.).