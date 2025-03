Mit einem überraschend deutlichen 4:0 (3:0)-Heimsieg ist das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Oberzissen und dem TuS Mayen zu Ende gegangen. Durch den Dreier schob sich der SV Oberzissen in der Tabelle am Gast aus Mayen vorbei und steht nun mit 30 Punkten auf dem achten Rang.

Im Gegensatz zur ausgelassenen Freude bei den Gastgebern zeigte sich Mayens Trainer Marc Steil von der Darbietung seiner Schützlinge bedient: „Wir haben nach einem ordentlichen Start viel zu einfache Gegentore kassiert und die nötige Einstellung nach dem Rückstand vermissen lassen. Da wir auch noch mindestens zwei Verletzte zu beklagen haben, war der heutige Tag ein absolut gebrauchter Tag.“

i Oberzissens Tim Esten (vorn) machte zwei Tore gegen Mayen. Martin Gausmann

Dabei waren es die Gäste, die wie von Steil beschrieben, besser ins Spiel fanden. Trotz einer Mehrzahl an Spiel- und Feldvorteilen waren nennenswerte Torchancen aber Mangelware. So fiel das 1:0 in der 28. Minute auf der anderen Seite und unter gütiger Mithilfe von Mayens Schlussmann Tyron Wielpütz. Einen Eckball, den Satbir Singh scharf auf den ersten Pfosten brachte, faustete sich der sonst souveräne Rückhalt der Mayener ins eigene Tor.

Oberzissens legte unmittelbar vor der Pause noch zwei Mal nach und sorgte somit schon für eine Art Vorentscheidung. Beim 2:0 verlängerte Tim Esten eine Hereingabe zu Jannik Schneider, der am zweiten Pfosten den Ball über die Linie drückte (43.), wenig später legte der erneut starke Esten selbst nach (43.). Die Mayener Hintermannschaft verteidigte in beiden Situationen zu passiv und ließ die Gegenspieler gewähren.

„Wir haben uns zu Beginn ein wenig sortieren müssen, haben dann aber in allen Belangen, vor allem im kämpferischen Bereich, überzeugen können.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

Für die zweite Hälfte schienen sich die Gäste einiges vorgenommen zu haben, denn der TuS kam mit mehr Elan und einigen guten Chancen zum Anschluss aus der Kabine. Calvin Müller (62.), Tim Feiler (65.) und Fabian Müllen (68.) hätten die Steil-Elf wieder auf Schlagdistanz bringen können, vergaben aber jeweils aus guten Positionen. So besiegelte schließlich Estens zweiter Treffer den Heimsieg des SVO nach nicht einmal 73 Minuten.

Mayen musste die Partie zu zehnt beenden, da Oliver Gilles verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte und die Gäste bereits alle vier möglichen Wechsel vollzogen hatten. „Ein gebrauchter Tag für uns“, urteilte Steil. Oberzissens Trainer Eike Mund war dagegen bei bester Laune: „Wir haben uns zu Beginn ein wenig sortieren müssen, haben dann aber in allen Belangen, vor allem im kämpferischen Bereich, überzeugen können.“

SV Oberzissen – TuS Mayen 4:0 (3:0)

SV Oberzissen: Tietz – Welter (80. Loosen), Jo. Schneider, Schöning, Esten, Ja. Schneider (85. T. Baltes), Madanoglu (71. Ti. Arenz), Kather, L. Baltes, To. Arenz (82. Klaes), Singh

TuS Mayen: Wielpütz – Müllen, Demiraj, Gilles, Schneider (46. Bilac), Krechel, Kohlhaas, Feiler, Hanioui (45. Aliou), Johann (45. Dido), Müller (71. Flies)

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim).

Zuschauer: 173.

Tore: 1:0 Tyron Wielpütz (28., Eigentor), 2:0 Jannik Schneider (43.), 3:0, 4:0 Tim Esten (45., 73.).