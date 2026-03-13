In der Fußball-Bezirksliga Mitte erobert Weitersburg mit einem 2:1-Sieg bei Oberzissen vorübergehend Platz drei. Im vorgezogenen Spiel kommt der SVO zu spät in Fahrt.
Im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte konnte der SV Viktoria Weitersburg durch einen 2:1 (1:0)-Sieg beim SV Oberzissen drei Punkte aus dem Brohltal entführen und dadurch zumindestens vorübergehend den dritten Platz erobern. Die Hausherren blieben dagegen, nach einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung, auch im dritten Spiel des Jahres ohne Sieg.