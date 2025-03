Während der SV Untermosel auf heimischem Geläuf die erste Niederlage in 2025 hinnehmen musste, hat der SV Oberzissen durch den 3:1 (3:0)-Erfolg in der Fremde einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte gemacht.

An der Mosel legten die Gäste aus dem Brohltal einmal mehr den Grundstein bereits in den ersten 45 Minuten. Den Anfang machte der SVO in der elften Minute, als Oberzissen nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schnell per langem Ball umschaltete. Der pfeilschnelle Tim Esten enteilte seinen Bewachern, erlief den Ball und brachte Oberzissen so früh in Front.

Oberzissen nutzt Torwartfehler aus

„Erst danach sind wir ein wenig besser ins Spiel gekommen und konnten uns Chancen erarbeiten“, berichtete SVU-Trainer Tobias Wirtz. Carsten Doetsch in aussichtsreicher Position, aber mit schlechter Ballannahme, vergab die beste Gelegenheit zum Ausgleich in der 16. Minute.

Der zweite Treffer des Spiels landete nach einem Torwartfehler aber wiederum im Tor der Moselaner. Einen Freistoß von Satbir Singh ließ SVU-Torwart Peter Doetsch fallen, Aaron Seiwert bedankte sich für die Einladung und erhöhte auf 2:0 (40.).

Esten trifft zur komfortablen Pausenführung

Esten scheiterte nur wenige Augenblicke später frei vorm gegnerischen Tor (42.), ehe er in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann doch das vorentscheidende 3:0 mit einem uneigennützigen Querpass zu Seiwert einleitete.

„Wir haben mit der komfortablen Führung im Rücken in den zweiten 45 Minuten dann tiefer gestanden und das Ergebnis clever verwaltet. Untermosel ist zu der einen oder anderen Chance gekommen, wirklich brenzlig wurde es aber selten“, erläuterte Oberzissens Trainer Eike Mund.

Eine Aufholjagd der Hausherren scheiterte auch daran, dass Philipp Schweikert nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ein frühes 1:3 verpasste. Steffen Doetsch holte dies in der 67. Minute nach, eine Wende sollte dieser Treffer aber nicht mehr bringen. Jonathan Doetsch sah kurz vor Spielende, wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte, ansonsten blieb die Statistik sehr zur Freude von Gästetrainer Mund unberührt.

„Oberzissen war einfach bissiger in den Zweikämpfen und hat uns in vielen Szenen den Schneid abgekauft.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

„Wir haben sieben Punkte aus den ersten drei Partien sammeln können und dabei auch schwere Auswärtshürden bei Maifeld-Elztal und heute in Kobern-Gondorf gemeistert. Trotz des nun komfortablen Vorsprungs dürfen wir uns keineswegs ausruhen“, sagte Mund.

SVU-Coach Wirtz befand: „Oberzissen war heute einfach bissiger in den Zweikämpfen und hat uns in vielen Szenen den Schneid abgekauft. Ein solches Spiel muss ich aber meinen jungen Mannschaft auch mal zugestehen.“

SV Untermosel: P. Dötsch, Herold (F. Ramaj), S. Dötsch, Schneider, Neisius (46. Perscheid), C. Dötsch, Brunner, Jonach, S. Ramaj (46. J. Dötsch), Schweikert (75. Rastelica), Scherr (46. Alijaj)

SV Oberzissen: Tietz, Welter, Jo. Schneider, Seiwert (82. To. Arenz), Esten (46. Ti. Arenz), Ja. Schneider (72. Loosen), Madanaoglu, Kather, Baltes (90. Müller), Oligschläger, Singh.