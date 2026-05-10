SVO siegt erstmals in 2026 Oberzissen ist nach 3:1 gegen Ahbach erleichtert Jan Müller 10.05.2026, 19:44 Uhr

i Oberzissens Valentin Bürger (hier in der Mitte in der Partie gegen Mörschbach) kam im Heimspiel gegen den TuS Ahbach in der zweiten Hälfte ins Spiel und war ein Garant für den 3:1-Sieg des SVO. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte überrascht Schlusslicht SV Oberzissen mit einem 3:1-Sieg gegen TuS Ahbach. Valentin Bürger und Jan Loosen glänzen mit entscheidenden Toren.

Nach zehn sieglosen Spielen und acht Niederlagen in Folge hat der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Bann gebrochen und sich den ersten Sieg in diesem Jahr erarbeitet. Im Heimspiel gegen den TuS Ahbach lag der SVO zunächst erneut im Hintertreffen, ehe Trainer Eike Mund in der Pausenansprache nicht nur die richtigen Worte gewählt hatte, sondern mit den Wechseln auch ein goldenes Händchen bewies.







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