SVO verliert mit 0:3 Oberzissen ist gegen Ahbach und Krämer ohne Chance Jan Müller 02.11.2025, 17:40 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Nichts zu holen gab es für den SV Oberzissen beim TuS Ahbach. Die Mannschaft von Trainer Eike Mund kam mit der Spielweise der Eifeler nicht zurecht.

Die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen sind bekannt für ihre Heimstärke und haben sich ligaweit das Prädikat erarbeitet, dass kein Gegner gerne auf dem Oberzissener Rasen gastiert. Nun bekam das Team von Trainer Eike Mund beim TuS Ahbach eine Kostprobe der eigenen Medizin zu spüren, denn in der hohen Eifel verlor der SVO gegen ebenso heimstarke Ahbacher deutlich mit 0:3 (0:1).







