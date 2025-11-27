Oberzissen im Derby gegen Oberwinter leicht im Vorteil

Der SV Oberzissen und der TuS Oberwinter treffen zum Abschluss des Bezirksligajahres noch einmal im Rhein/Ahr-Derby aufeinander. Das Hinspiel gewann der SVO mit 4:2.
Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beenden die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen das Jahr 2025 nicht nur mit einem Heimspiel, sondern gleichzeitig mit einem Derby gegen den TuS Oberwinter. Ob die Partie wie geplant auf dem Rasen in Oberzissen stattfinden kann oder man doch auf den Kunstrasen in Niederzissen ausweichen muss, auf dem der SVO bereits seit einigen Wochen seinen Trainingsbetrieb abhält, entscheidet sich erst kurzfristig.