SVO spielt bei SG-Reserve Oberzissen hofft in Mülheim auf den Umschwung Jan Müller 13.11.2025, 14:11 Uhr

i Wehgetan hat sich nicht nur Oberzissens Jan Loosen (rechts) in dieser Szene, sondern wehgetan hat dem SVO auch das 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht FC Urbar. Nun will Oberzissen die nicht geholten Punkte auswärts in Mülheim-Kärlich holen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nachdem es zu Saisonbeginn für den SV Oberzissen hervorragend lief, fehlte den Leistungen des SVO zuletzt der letzte Wille – das soll sich nun beim Auswärtsspiel in Mülheim-Kärlich wieder ändern.

Die Freude über eine in weiten Teilen bärenstarke Hinrunde hat bei den Bezirksligafußballern des SV Oberzissen in den vergangenen beiden Ligapartien einen kleinen Dämpfer erhalten. Nach der Niederlage beim TuS Ahbach (0:3) und dem ebenso enttäuschenden Unentschieden gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC Urbar (1:1) will sich der SVO am Sonntagnachmittag (15.







