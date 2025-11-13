Oberzissen hofft in Mülheim auf den Umschwung

Nachdem es zu Saisonbeginn für den SV Oberzissen hervorragend lief, fehlte den Leistungen des SVO zuletzt der letzte Wille – das soll sich nun beim Auswärtsspiel in Mülheim-Kärlich wieder ändern.
Lesezeit 1 Minute
Die Freude über eine in weiten Teilen bärenstarke Hinrunde hat bei den Bezirksligafußballern des SV Oberzissen in den vergangenen beiden Ligapartien einen kleinen Dämpfer erhalten. Nach der Niederlage beim TuS Ahbach (0:3) und dem ebenso enttäuschenden Unentschieden gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC Urbar (1:1) will sich der SVO am Sonntagnachmittag (15.