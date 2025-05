Für den SV Oberzissen geht es in der Bezirksliga zwar um nicht mehr viel, aber Trainer Eike Mund fordert dennoch, dass eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Spielen her soll.

Bereits am Freitagabend (20 Uhr) empfängt der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte den TSV Emmelshausen. Nach zwei Niederlagen in Folge und insgesamt vier Spielen ohne eigenen Sieg soll im Heimspiel mal wieder ein Dreier eingefahren werden, so zumindest lautet die Vorgabe von SVO-Coach Eike Mund: „Wir haben uns unter der Woche im Training nochmal darauf verständigt, dass wir die Saison nicht einfach auslaufen lassen wollen, sondern jetzt mit entsprechenden Leistungen wieder dreifach punkten wollen. In den letzten Wochen haben vielleicht hier und da einige wenige Prozentpunkte gefehlt, da wollen und müssen wir uns steigern.“

Der kommende Gegner aus Emmelshausen wird ab Sommer in einem neuen Vereinsgebilde mit dem derzeitigen Oberligisten FC Karbach an den Start gehen. Zur Winterpause noch auf einem Abstiegsplatz stehend, haben die Hunsrücker, auch mit Unterstützung einiger Spielerwechsel aus Karbach, den Turnaround in der Rückrunde geschafft und würden bei einem Sieg in Oberzissen den Klassenverbleib sicher haben.

Kapitän Schneider fällt wegen Platzwunde im Augenbereich aus

Im Hinspiel trennte sich beide Teams noch mit einem 1:1-Unentschieden, die Begegnung hat aber laut Mund kaum eine Aussagekraft für die anstehende Partie: „Der Emmelshausener Kader hat sich seitdem stark verändert. Im Winter kamen einige zum Teil oberligaerfahrene Spieler hinzu, darunter in Eric Peters auch jemand, der mit mir bei der TuS Koblenz noch zusammengespielt hatte. Ich erwarte einen daher guten Gegner, der alles daran setzen wird, die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt zu holen.“

Kadertechnisch gibt es beim SVO noch das eine oder andere Fragezeichen, definitiv ausfallen wird Kapitän John Marc Schneider, der bei der 0:6-Niederlage in Rübenach eine Platzwunde im Augenbereich davongetragen hat. Fraglich ist zudem der Einsatz von Maicol Oligschläger, der am vergangenen Wochenende ebenfalls vorzeitig ausgewechselt werden musste.